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Здоровье4 ноября 2021 13:47

В Татарстане за одни сутки выявили 188 новых случаев коронавируса

Пришлось госпитализировать 25 человек
Инзиля ШАКИРОВА
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Всего, по состоянию на 4 ноября, в Татарстане было зарегистрировано 31 514 случаев коронавируса.

Всего, по состоянию на 4 ноября, в Татарстане было зарегистрировано 31 514 случаев коронавируса.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В республике за прошедшие сутки было зарегистрировано 188 новых случаев коронавируса, из них пять являются завозными, остальные 183 – контактные, сообщает Минздрав Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 25 заболевшим, остальные – 163 пациента, получают лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

По-прежнему в антилидерах по суточному приросту случаев заражения коронавирусом Казань. За минувшие сутки в столице республики выявили 126 новых случаев. На втором месте Набережные Челны – 17 новых случаев.

Всего, по состоянию на 4 ноября, в Татарстане было зарегистрировано 31 514 случаев коронавируса, в 25 771 из них люди смогли выздороветь, а 1 019 случаях скончались в результате болезни.