В Татарстане подтверждено еще 12 случаев смерти от COVID-19

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1019. Фото: Олег УКЛАДОВ

3 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще о 12 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 50, 66, 80, 61 и 72 лет, а также семь женщин в возрасте 37, 63, 84, 63, 88, 89 и 54 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1019.