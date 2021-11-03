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Здоровье3 ноября 2021 19:08

В Татарстане подтверждено еще 12 случаев смерти от COVID-19

Очередными жертвами инфекции в республике стали семь женщин и пять мужчин
Инзиля ШАКИРОВА
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Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1019.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1019.

Фото: Олег УКЛАДОВ

3 ноября Минздрав Татарстана сообщил еще о 12 смертях от коронавируса в республике.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - заявили в ведомстве.

Очередными жертвами инфекции стали пять мужчин в возрасте 50, 66, 80, 61 и 72 лет, а также семь женщин в возрасте 37, 63, 84, 63, 88, 89 и 54 лет.

Таким образом, число летальных исходов в регионе возросло до 1019.