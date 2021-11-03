В Набережных Челнах проверено 83% газового оборудования горожан

Специалисты подчеркнули, что тяги дымохода и вентиляционные каналы следует проверять каждые три месяца Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После взрыва в доме на улице Татарстан в Набережных Челнах проходит массовая проверка газового оборудования в жилых домах. Специалисты уже обошли 153,4 тысячи квартир. Только в 257 из них проверяющие не смогли попасть – их не пустили владельцы. Об этом было сообщено на заседании Горсовета.

На что мэр города Наиль Магдеев отметил - для обеспечения специалистов доступом в квартиры нужно задействовать глав местных администраций. Он также поручил сначала проверить жилье, отключенное от газа.

Отметим, что сейчас в Набережных Челнах подключены к газу 184,9 тысячи квартир, а 532 квартиры отключены от него.