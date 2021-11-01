В Набережных запускают полную проверку газового оборудования в домах

Рейды решено провести после трагедии в доме №48/20. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев распорядился провести полную проверку газового оборудования в домах города. Рейды решено провести после трагедии в доме №48/20.

Соответствующие работы начнутся уже сегодня, ведь многим жителям города предстоит находиться дома до конца нерабочих дней. Первыми в очереди на проверку станет жилье граждан из группы риска, которые отличаются нестандартным поведением в силу своих физиологических особенностей. Речь идет о людях, ведущих асоциальный образ жизни, не желающих и не умеющих пользоваться газовым оборудованием у себя дома.

Также поручено уделить особое внимание на жалобы от граждан на неадекватное поведение соседей.

Мэр города подчеркнул, что задача властей города не искать виноватых, а не допустить очередного случая. Магдеев также напомнил, что такое в городе происходит уже в третий раз – в 2010, 2016, 2021 годах. Градоначальник заявил, что следует учитывать безответственность некоторых граждан и не допускать халатности со стороны ответственных органов.