В Набережных Челнах из-за новых антиковидных мер перенесли концерт ZIVERT

ZIVERT заявила, что все концерты лишь переносятся, а не отменяются. Фото: @_zivert

В ноябре в Набережных Челнах должен был состояться концерт певицы ZIVERT. Но его организаторы вынуждены были отменить это выступление в связи с новыми ограничениями в Татарстане на проведение массовых мероприятий.

Ранее артистка сама сообщила об отмене выступления в Альметьевске. При этом ZIVERT заявила, что все концерты лишь переносятся, а не отменяются. Они состоятся после улучшения эпидситуации.

В настоящее время организаторы уточняют новые даты концертов. Все приобретенные билеты будут действительны.