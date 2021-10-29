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Общество29 октября 2021 15:11

В Набережных Челнах из-за новых антиковидных мер перенесли концерт ZIVERT

Певица заявила, что ее выступление все же состоится, но после улучшения эпидситуации
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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ZIVERT заявила, что все концерты лишь переносятся, а не отменяются. Фото: @_zivert

ZIVERT заявила, что все концерты лишь переносятся, а не отменяются. Фото: @_zivert

В ноябре в Набережных Челнах должен был состояться концерт певицы ZIVERT. Но его организаторы вынуждены были отменить это выступление в связи с новыми ограничениями в Татарстане на проведение массовых мероприятий.

Ранее артистка сама сообщила об отмене выступления в Альметьевске. При этом ZIVERT заявила, что все концерты лишь переносятся, а не отменяются. Они состоятся после улучшения эпидситуации.

В настоящее время организаторы уточняют новые даты концертов. Все приобретенные билеты будут действительны.