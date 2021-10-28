Нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Татарстане: запрет на ночную работу и отмена массовых мероприятий

Помимо всего прочего, в республике на длительных выходных магазинам, а также кафе и ресторанам запретили работать по ночам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В целях нераспространения коронавируса Владимир Путин ввел в России нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября, с сохранением людям их зарплат. Согласно этому, власти Татарстана определили, что будет закрыто на время длительных выходных, а что продолжит работать.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в Татарстане свою деятельность продолжат:

- предприятия и организации непрерывного цикла.

- предприятия и организации, обеспечивающие жизнедеятельность.

- органы государственной и муниципальной власти.

- МФЦ.

- образовательные учреждения.

- учреждения здравоохранения.

- прививочные пункты.

НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ:

- развлекательные центры и комплексы.

- аттракционы, расположенные в помещениях.

- букмекерские конторы.

- боулинги.

- компьютерные и интернет-клубы.

- ломбарды.

ЗАПРЕЩЕНО:

- проводить зрелищно-развлекательные мероприятия, в том числе и для детей, а также иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан.

- проведение ярмарок и выставок-продаж товаров вне объектов розничной торговли, за исключением их реализации на открытых площадках.

- ночная работа - с 23.00 до 6.00, магазинов (кроме аптек и объектов розничной торговли на АЗС), кафе и ресторанов, за исключением находящихся на территории железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов, а также в сети дорожного сервиса за пределами населенных пунктов. Кроме этого, по ночам запрещено работать саунам и баням.

- посещение и нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей или законных представителей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Кроме того, в Татарстане вводятся и дополнительные коронавирусные ограничения. Так, на обязательную самоизоляцию отправляются те, кто старше 60 лет и не вакцинирован или не перенес коронавирус в течение последних шести месяцев. Хотя раньше речь шла об обязательной изоляции представителей более возрастной группы граждан – тех, кто старше 65 лет.

Что касается QR-кодов, то с 30 октября их придется предъявлять не только на входе в те же торговые центры, но и в точках общепита, которые расположены на территории железнодорожных вокзалов, аэропортов и автовокзалов. Пока в них все еще пускают без сертификатов о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Также QR-код понадобиться и для входа в непродовольственные магазины с площадью для посетителей свыше 150 квадратных метров, когда как сейчас они нужны для объектов площадью более 400 «квадратов». Причем это сокращение площади действует для всех.

Мало того, с 15 ноября в Татарстане QR-коды понадобятся чуть ли не повсеместно - в театрах, цирке, кинотеатрах, концертных залах, на официальных культурных, физкультурных и спортивных мероприятиях. Отметим, что предъявлять их нужно вместе с удостоверением личности. Тут, к слову, подойдет и справка с работы, главное, чтобы в ней имелось ваше фото.

КСТАТИ

Помимо всего этого предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно определить список своих сотрудников, которые будут поддерживать их деятельность на период нерабочих дней.