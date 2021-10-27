Казанский суд арестовал полковника МЧС, которого подозревают в махинациях с пожарными машинами на 305 миллионов рублей

Подозреваемый не признавал свою вину и требовал отменить арест. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Приволжский райсуд Казани арестовал начальника управления материально-технического обеспечения (УМТО) ГУ МЧС РФ по РТ Виталия Галкина, которого подозревают в махинациях с пожарными машинами на 305 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

В суде следователь 4-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике Амир Райманов просил отправить Галкина под арест, аргументируя это тем, что тот может скрыться или оказать влияние на свидетелей. Сам Галкин просил в этом отказать.

— Вину свою не признаю. Никакого преступления я не совершал, — сказал подозреваемый.

Судья, выслушав доводы сторон, постановила: отправить Галкина под арест на 1 месяц и 29 дней, а именно до 25 декабря текущего года.