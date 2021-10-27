Начальника из МЧС Татарстана заподозрили в махинациях с пожарными машинами на 305 миллионов рублей

Также по этому делу вместе с начальником проходят и неустановленные пока лица из его же управления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал 49-летний начальник управления материально-технического обеспечения МЧС Татарстана. Мужчине подозревается в злоупотребление должностными полномочиями. Сообщили в следственном комитете республики.

- Причастность к совершению преступления мужчина не признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении одной из мер пресечения, - отметили в ведомстве.

Так, по версии следствия, с 2017 по 2020 года начальник из МЧС Татарстана вместе с пока неустановленными лицами из своего же управления в рамках госконтракта направлял в одну из фирм пожарные машины на капремонт, хотя он им и не требовался.

При этом надлежащего контроля за проводимыми работами не было – отсюда и постоянные неисправности машин, которые возвращались после такого «ремонта». Мало того, в конструкцию 56 единиц спецтранспорта были внесены такие изменения, требующие официального одобрения ГИБДД, но его не было.

Как полагает следствие, именно в результате всего этого и были созданы условия, благодаря которым руководство фирмы похитило более 305 миллионов рублей.