Взрыв в доме в Набережных Челнах 25 октября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Обломки засыпали дорогу и близлежащую территорию. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 25 октября в 17.30 в экстренные службы поступил сигнал о взрыве, предположительно газа, в доме 25/117 на улице Татарстана, сообщает МЧС республики.

- Взрыв газовоздушной смеси произошел предварительно в квартире на четвертом этаже пятиэтажного панельного многоквартирного жилого дома, - отметили в чрезвычайном ведомстве. - Повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

По последним данным, при взрыве пострадали четыре человека, среди них есть ребенок. Один из них в тяжелом состоянии. Еще двое находятся под завалами. С ними спасатели установили прямой контакт.

- Госпитализирован 11-летний мальчик. Второй пострадавший, его 17-летний брат. Он также был передан медикам «скорой», - сообщили в Минздраве Татарстана.

Также повреждено несколько квартир. Из дома эвакуировано 32 человека. Дорогу рядом с домом и ближайшие окрестности засыпало обломками.