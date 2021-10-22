Стало известно, почему в Татарстане нерабочие дни не объявили раньше 30 октября 2021 года

Судя по всероссийской статистике, в Татарстане и ряде других регионов надо было бы поторопиться и ввести нерабочие дни не с 30 октября, а уже с 23-го. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судя по всероссийской статистике, в Татарстане и ряде других регионов надо было бы поторопиться и ввести нерабочие дни не с 30 октября, а уже с 23-го. Но в республике не пошли на это, несмотря на темп суточного прироста заболевающих коронавирусом – в начале октября он составлял 0,2%, а сейчас - 0,5%. И отказу от раннего ухода на длительные выходные, как оказалось, есть объяснение.

Так, 22 октября во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина сообщила: заранее вводить нерабочие дни в республике не стали из-за того, что тут и так действуют самые жесткие, по сравнению с другими регионами, коронавирусные ограничения.

По словам Патяшиной, если жители Татарстана будут неукоснительно соблюдать все предписанные меры, то рисков ухудшения ситуации с коронавирусом можно избежать.

Напомним, нерабочие дни из-за сложной эпидемиологической ситуации в России введут с 30 октября по 7 ноября включительно. Ряду регионов было предложено сделать это раньше – с 23 числа, но опять же на усмотрение местного правительства.