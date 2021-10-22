Самолет Москва – Казань подавший сигнал тревоги в воздухе смог благополучно приземлиться

Решения об экстренной посадки не принималось. Фото: Алина НИЗАМОВА

В эту пятницу, 22 октября, после вылета из «Домодедово» самолет Москва – Казань при наборе высоты подал сигнал тревоги. Тем не менее решение о посадке принято не было. Причины устанавливаются сообщает ТАСС.

Согласно онлайн-табло аэропорта Казани, самолет в итоге благополучно приземлился в столице Татарстана.

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Проблему через пять минут после взлета обнаружили бортпроводники. На борту кроме 42 спортсменов находилось восемь членов экипажа. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Тем не менее надзорный орган решил затеять проверку из-за произошедшего инцидента (подробности)