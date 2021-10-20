Услышали звук проникающего в салон воздуха: прокуратура затеяла проверку по факту экстренной посадки самолета с хоккеистами «Амура»

Проблему выявили уже в воздухе, через пять минут после взлета. Фото: Алина НИЗАМОВА

По факту экстренной посадки самолета с хоккеистами в татарстанском аэропорту Бегишево прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.

- Будут проверены все обстоятельства, дана оценка действиям ответственных должностных лиц, при наличии оснований будут приняты соответствующие меры, - сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве также сообщили новые подробности инцидента. Так, было установлено, что самолет авиакомпании «Якутия», на котором игроки хоккейного клуба «Амур» возвращались в Хабаровск, вылетел в 00.10 20 октября из татарстанского аэропорта Бегишево.

Но через пять минут после взлета бортпроводники услышали нехарактерный звук проникающего в салон воздуха со стороны передней двери воздушного судна. Они об это тут же доложили командиру экипажа. Тот принял решение вернуться в аэропорт, откуда был произведен взлет, и запросить экстренную посадку. Она пошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту кроме 42 членов хоккейного клуба находилось восемь членов экипажа.

- В ходе наземного осмотра самолета установлено, что произошла разгерметизация передней двери L1, - поделились сделанными выводами в Приволжской транспортной прокуратуре.

В итоге авиакомпания «Якутия» предоставила спортивной команде резервный борт. Они отправились домой около пяти часов утра. Из-за произошедшего хоккеисты «Амура» вышли на домашний лед буквально с колес – на 21 октября у них была намечена игра с «Адмиралом» из Владивостока.

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