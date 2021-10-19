Глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов рассказал о том, как надо изменить движение в Набережных Челнах

Например, на участке трассы М-7, который проходит через татарстанский автоград, он предложил решить проблему разворотов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время своего рабочего визита в Набережные Челны глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов поделился с планами по изменению движения в городе, а именно в местах, где чаще всего происходят аварии.

Так, например, на участке трассы М-7, который проходит через татарстанский автоград, предлагается решить проблему разворотов - для этого там нет специальных карманов. По мнению Габдурахманова, тут поможет введение тормозных полос. На них водители могут спокойно сбрасывать скорость перед разворотом и не мешать другим участникам движения.

Но опять же данное решение является временным до того момента, когда будет построена новая развязка на орловском кольце.

Отметил глава ГИБДД РТ Ленар Габдурахманов и необходимость установить в Набережных Челнах у нерегулируемых пешеходных переходов новых светофоров, которые будут включаться по требованию человека.