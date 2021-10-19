Предназначение старого здания театра им.Камала определят после выбора концепции нового комплекса

Аюпова отметила, что присланные на конкурс концепции предполагают идеологическое единство существующего здания и строящегося комплекса. Фото: kzn.ru

Власти Татарстана пока не определились, что будут делать со старым зданием театра имени Галиасгара Камала на озере Кабан. Новое предназначение для него будет выбрано после подведения итогов конкурса на разработку концепции нового здания театра. Об этом во время брифинга сообщила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она предложила отсрочить данный вопрос. Также Аюпова отметила, что присланные на конкурс концепции предполагают идеологическое единство существующего здания и строящегося комплекса. Дальнейшее использование старого здания прояснится после объявления победителя, которого выберут жители республики и профессиональное сообщество.

Напомним, что в финал конкурса прошли восемь архитекторских групп. Далее они будут работать с организаторами конкурса в очно-заочном формате.