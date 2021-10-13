Москва, Лондон, Шанхай и Токио: архитекторы каких городов поборются в конкурсе на лучшую концепцию нового здания театра им. Камала в Казани

Новое здание должно стать уникальной достопримечательностью, которой в свое время стало нынешнее здание театра. Фото: Город Казань KZN.RU

В Казани специальное жюри во главе с мэром города Ильсуром Метшиным определило восемь финалистов международного конкурса на лучшую концепцию нового здания театра им. Камала, которое должны построить на берегу озера Нижний Кабан. В отборе участвовали 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран мира.

Так, среди членов консорциумов есть архитекторы не только из Казани, Москвы и Санкт-Петербурга, но и из Барселоны, Лондона, Вены, Шанхая, Токио и Штутгарта.

На их счету проекты Центрального парка Валенсии (Испания), Национального театра оперы и балета в Осло (Норвегия), театра оперы и балета в Севастополе, Пусанского киноцентра в Южной Корее и музейно-театрального комплекса в Кемерово.

Далее финалисты будут работать с организаторами конкурса в очно-заочном формате. В конце октября пройдут онлайн-семинары по градостроительному и культурному контексту территории, с просмотром спектаклей театра им.Г.Камала и знакомством с его актерами.

В конце ноября финалисты приедут в Казань на установочный семинар. Их ждут лекции о культуре татарского народа, посещение театров, рабочие встречи и круглые столы. Свои концепции финалисты представят 20 января. Итоги конкурса планируется подвести в феврале.