Власти Марий Эл готовятся к введению QR-кодов

Новые правила в республике начнут действовать с 22 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 22 октября в Марий Эл начнут действовать QR-коды для уменьшения роста заболевающих коронавирусом. Власти региона рассказали, как будет проходить проверка вакцинации:

Как будут проверять QR-коды:

- на входе будет дежурить сотрудник с телефоном или планшетом, который проверит наличие QR-кода у посетителя;

- на тротуаре у двери нанесут разметку в 1,5 метра для соблюдения социальной дистанции;

- дежурный проверит действительность QR-кода на сайте gosuslugi.ru;

- со справками анализа крови на наличие антител к коронавирусу, пропускать в заведение не будут.