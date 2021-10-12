С 22 октября в Марий Эл начнут действовать новые коронавирусные ограничения

Ограничения вступят в силу со следующей пятницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

За две последние недели количество коек в ковидных отделениях Марий Эл увеличилось в 1,5 раза. Растет не только число госпитализированных, но еще и усугубляется тяжесть течения болезни. Последнее обусловлено тем, что циркулирующий в регионе вид вируса имеет схожую клинику с ОРЗ, поэтому инфицированные не спешат обращаться за медпомощью. А зря – в республике выросло число пациентов, которые нуждаются в помощи при дыхании. Расход кислорода в больницах для них вырос с восьми до 11 тонн в сутки. В связи со всем этим в Марий Эл назрело решение о введении новых коронавирусных ограничений.

- Ситуация в республике крайне напряженная. Я обратился к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой увеличить объемы поставки кислорода, поскольку острая проблема с кислородом у нас в республике, - заявил глава региона Александр Евстифеев. - Мы уже несколько дней работаем по новой редакции указа по ограничениям. К сожалению, это мера вынужденная, она неизбежная, но очень важная для сохранения здоровья жителей республики.

Он уже подписал обозначенный указ, согласно которому, с 22 октября в Марий Эл весь общепит, в том числе рестораны и кафе, кинотеатры, театры, филармонии, фитнес-центры, а также бассейны должны пускать посетителей только при наличии QR-кодов о вакцинации или перенесенном короанвирусе в течение последних шести месяцев либо справки об отрицательном ПЦР-тесте (действительна 72 часа).

Также с указанной даты вводится режим самоизоляции для неработающих людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действителен и для тех, у кого имеются хронические заболевания, которые не вакцинированы или не перенесли в течение последних шести месяцев коронавирус.

Кроме того, в Марий Эл начнется обязательная вакцинация отдельных категорий работников торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бытовых услуг, общественного питания, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурно-развлекательных организаций и промышленных предприятий.

Также согласно указу главы региона, с 22 октября в республике перестают работать детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и аттракционы, запрещается нахождение несовершеннолетних в торговых центрах без сопровождения родителей, приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с присутствием зрителей и предоставление бесплатного Wi-Fi в точках общепита.

При этом в Марий Эл в связи с коронавирусом продолжает действовать режим повышенной готовности – он продлен до 1 декабря 2021 года, и масочный режим с соблюдением социальной дистанции.

На фоне всего перечисленного тем же указом в республике кафе и ресторанам разрешили работать по ночам – с 23.00 до 6.00 (за исключением развлекательных мероприятий).

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