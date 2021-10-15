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Общество15 октября 2021 16:33

В больницах Татарстана из всех пациентов с коронавирусом только 4,57% вакцинированы

При этом сейчас ни один из зараженных не нуждается в аппарате ИВЛ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Чтобы выработался устойчивый иммунитет нужно пройти весь курс вакцинации – сделать две инъекции.

Чтобы выработался устойчивый иммунитет нужно пройти весь курс вакцинации – сделать две инъекции.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно данным Минздрава Татарстана, среди больных коронавирусом, которые сейчас находятся в больничных стационарах республики только 4,57% были привиты от инфекции. При этом ни один из таких пациентов на сегодня не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, чтобы выработался устойчивый иммунитет нужно пройти весь курс вакцинации – сделать две инъекции.

Напомним, что за последние семь дней в Татарстане от коронавируса вакцинировались 98 437 человек. Это больше чем за весь сентябрь. Тогда в республике привились всего 80 157 местных жителей.