В больницах Татарстана из всех пациентов с коронавирусом только 4,57% вакцинированы

Чтобы выработался устойчивый иммунитет нужно пройти весь курс вакцинации – сделать две инъекции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно данным Минздрава Татарстана, среди больных коронавирусом, которые сейчас находятся в больничных стационарах республики только 4,57% были привиты от инфекции. При этом ни один из таких пациентов на сегодня не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Отмечается, чтобы выработался устойчивый иммунитет нужно пройти весь курс вакцинации – сделать две инъекции.

Напомним, что за последние семь дней в Татарстане от коронавируса вакцинировались 98 437 человек. Это больше чем за весь сентябрь. Тогда в республике привились всего 80 157 местных жителей.