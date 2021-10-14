В Казани восстановили электричество после аварии на ТЭЦ

Причиной аварийного отключения стало несанкционированное расширение участка производства работ в охранной зоне. Фото: Мария Феофанова

В Казани восстановили электроснабжение после аварии на ТЭЦ. Причиной аварийного отключения стало несанкционированное расширение участка производства работ в охранной зоне ЛЭП персоналом сторонней организации ООО «ВТС».

- Машинист крана-манипулятора при развороте крана приблизился на недопустимое расстояние к проводам линии электропередач. Пострадавших нет, - отметили в пресс-службе компании.

Сегодня без света остались 13700 человек.