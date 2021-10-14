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Общество14 октября 2021 16:08

Сразу несколько районов Казани остались без электричества

По предварительной информации, отключение произошло из-за неполадок на ТЭЦ
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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На возобновление подачи электричества может уйти несколько часов. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

На возобновление подачи электричества может уйти несколько часов. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

В этот четверг, 14 октября, около 14.40 в Московском и Вахитовском районах Казани внезапно во многих домах пропало электричества. Так, горожане в соцестях сообщают, что света нет улицах Баумана, Татарстан, Парижской коммуны и Каюма Насыри.

По предварительной информации, одна из подстанций перестала поставлять электричество, возможно неполадки возникли только в ней или на самой ТЭЦ.

Пока неполадки устраняют, на улицах могут образоваться автомобильные пробки – по некоторым сообщениям, из-за отключения не работают светофоры.