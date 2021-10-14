В Набережных Челнах на участке будущей горбольницы планировали построить рынок

На площади 60,9 тысячи квадратных метров возведут новое здание для горбольницы №5 Фото: Алиса ТИТКО

Администрация Набережных Челнов официально закрепила назначение участка рядом с пересечением проспектов Вахитова и Чулман. Как и планировалось, на площади 60,9 тысячи квадратных метров возведут новое здание для горбольницы №5. Сообщают «Челнинские известия».

В документе указано, что ранее на этой земле намеревались расположить рынки и объекты оптовой торговли. Тогда данный участок, как и многие другие на проспекте Чулман, принадлежали бизнесмену Алексею Миронову, а не исполкому города.

Напомним, проектирование нового здания больницы обойдется в 70 миллионов рублей.