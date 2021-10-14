Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2021 9:21

В Набережных Челнах на участке будущей горбольницы планировали построить рынок

Теперь официально участок, отданный городу бизнесменом Алексеем Мироновым, предназначен для учреждения здравоохранения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На площади 60,9 тысячи квадратных метров возведут новое здание для горбольницы №5

На площади 60,9 тысячи квадратных метров возведут новое здание для горбольницы №5

Фото: Алиса ТИТКО

Администрация Набережных Челнов официально закрепила назначение участка рядом с пересечением проспектов Вахитова и Чулман. Как и планировалось, на площади 60,9 тысячи квадратных метров возведут новое здание для горбольницы №5. Сообщают «Челнинские известия».

В документе указано, что ранее на этой земле намеревались расположить рынки и объекты оптовой торговли. Тогда данный участок, как и многие другие на проспекте Чулман, принадлежали бизнесмену Алексею Миронову, а не исполкому города.

Напомним, проектирование нового здания больницы обойдется в 70 миллионов рублей.