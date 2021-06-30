Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 июня 2021 17:03

На проект нового здания больницы №5 в Набережных Челнах Татарстан потратит около 70 миллионов рублей

Участок, где будет идти стройка ранее предназначался для возведения дворца спорта
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Деньги поступят из республиканского бюджета.

Деньги поступят из республиканского бюджета.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах определили локацию для строительства нового здания городской больницы №5. Она расположена на проспекте Чулман. Мэр города Наиль Магдеев во время объезда стройплощадок заявил, что ориентировочная сумма затрат на проектирование составит около 70 миллионов рублей.

Глава автограда также рассказал о выборе места для строительства. Участок площадью более шести гектаров ранее предназначался для дворца спорта, который так и не был построен.

Наиль Магдеев подчеркнул, что с президентом Татарстана Рустамом Минниханвым этот вопрос уже обсужден. Именно глава региона распорядился выделить средства на проектирование нового здания из бюджета республики на 2022 год.