На проект нового здания больницы №5 в Набережных Челнах Татарстан потратит около 70 миллионов рублей

Деньги поступят из республиканского бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Набережных Челнах определили локацию для строительства нового здания городской больницы №5. Она расположена на проспекте Чулман. Мэр города Наиль Магдеев во время объезда стройплощадок заявил, что ориентировочная сумма затрат на проектирование составит около 70 миллионов рублей.

Глава автограда также рассказал о выборе места для строительства. Участок площадью более шести гектаров ранее предназначался для дворца спорта, который так и не был построен.

Наиль Магдеев подчеркнул, что с президентом Татарстана Рустамом Минниханвым этот вопрос уже обсужден. Именно глава региона распорядился выделить средства на проектирование нового здания из бюджета республики на 2022 год.