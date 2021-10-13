В Казани приостановят движение трамвая №4 и троллейбуса №5

Новые рельсы укладывают на улице Гвардейская. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В столице Татарстана продолжают обустройство подъездных трамвайных путей в рамках строительства Вознесенского тракта.

- На улице Гвардейская сейчас идет их выправка, подбойка шпал и сборка рельсовых звеньев. Работы планируется завершить на следующей неделе, - сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В связи с этим работами трамвай №4 и троллейбус №5 приостановят движение с 22.00 13 октября. Восстановить движение планируется 14 октября в 5.00.