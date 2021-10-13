В труппу театра «Мастеровые» в Набережных Челнах вступила актриса российских сериалов Анастасия Константинова

Фото: из личного архива Анастасии Константиновой.

Набережночелнинский театр «Мастеровые» представил своих новых актеров. Так, в труппу вступила Анастасия Константинова, которая до этого служила в Омском ТЮЗе и «Тильзит-театр» в Калининградской области. Также она известна как исполнитель ролей в популярных российских сериалах - След», «Кулагин и партнеры», «Игры судьбы» и «Пятая стража».

Также актерский состав театра «Мастеровые» пополнил и выпускник кафедры режиссуры и актерского искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Румиль Ихсанов.

Румиль Ихсанов.

- Актеры уже приступили к репетициям, и зрители смогут увидеть их на сцене в спектакле «Жизнь прекрасна». Специально для ввода новых актеров в Набережные Челны приехала режиссер спектакля Алессандра Джунтини, - сообщает театр «Мастеровые».