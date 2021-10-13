Из Казани запустили еще один прямой авиарейс в Доминикану

Пассажиры должны находиться в медицинских масках в течении всего полета.

В эту среду, 13 октября, в Казани состоялся старт нового прямого авиарейса до Пунта-Каны (Доминикана). Согласно полетной программе, самолеты Boeing 777-200ER будут перевозить туда пассажиров один раз в 12 дней.

- Сдавать тест на коронавирус для выезда из России в Доминиканскую Республику не нужно. Вместо этого в аэропортах Доминиканы (по прибытию) выборочно проводятся тесты среди прибывающих пассажиров и всем тем, у кого есть симптомы. Процедуру не нужно проходить пассажирам в возрасте до 5 пяти лет. Всем пассажирам будет измеряться температура. Пассажиры с симптомами или положительным результатом теста, будут изолированы и приняты в специально отведённых для этого помещениях, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.

Там также уточнили, что пассажирам, предъявившим паспорт вакцинации, проведенной не позднее трех недель с даты последней прививки или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия, выборочное тестирование проходить не надо.

Напомним, что после начала пандемии первый прямой авиарейс из Казани в Доминикану был совершен 3 октября 2021 года.