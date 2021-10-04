Из Казани теперь можно долететь до Карибских островов без пересадок

На рейсах предусмотрено горячее питание и напитки.

В международном аэропорту «Казань» возобновили прямое авиасообщение с Доминиканой. Первый после начала пандемии полет состоялся 3 октября. Пересекли Атлантику и приземлились в Ла-Романе 524 пассажира - пассажирская загрузка самолета составила 100%.

- В октябре запланировано еще два вылета. Также сформирована программа на осенне-зимний сезон, - сообщили в пресс-службе аэропорта Казани.

Отметим, что теперь с возобновлением прямых авиарейсов по маршруту Казань - Ла-Романа жители Татарстана могут добраться до Карибских островов без пересадок.