В Чебоксарах пассажирка маршрутки ударила ножом в шею водителя

Утверждается, что в момент нападения девушка была пьяна. Фото: СУ СКР Чувашии

В этот вторник, 12 октября, около 7.30 в маршрутке №43, которая в тот момент ехала по улице Фучика на 23-летнего водителя напала пассажирка. Будучи пьяной, она сидела на рядом со своей жертвой – на переднем месте. В какой-то момент она достала нож и ударила им водителя в шею. Тот резко остановил маршрутку и начал сопротивляться – 28-летняя девушка хотела его убить. Буйную пассажирку задержала полиция. В отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений», сообщили в следственном комитете Чувашии.

- В свою очередь потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - отметили в ведомстве.

Что же касается задержанной девушки, то в ближайшее время следователем будет подано ходатайство в суд о заключении ее под стражу.