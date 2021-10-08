Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил 2022 год в республике Годом цифровизации

В Татарстане на ИТ-сферу уже работают около 40 тысяч человек. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

8 октября в Казани прошла очередная сессия Госсовета Татарстана. Единственный вопрос в повестке дня – ежегодное обращение к местному парламенту президента республики Рустама Минниханова.

Выступая перед депутатами глава региона объявил, что 2022 год в Татарстане объявляется Годом цифровизации.

В своем обращении Рустам Минниханов отметил, что сейчас в республике работает порядка 3 тысяч ИТ-компаний, которые имеют штат в 40 тысяч сотрудников. Кроме того, в регионе высокоскоростным интернетом обеспечены все школы, а к концу этого года он появится и во всех фельдшерско-акушерских пунктах, которые в основном расположены в селах и деревнях.

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