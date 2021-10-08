Президент Татарстана поручил взять под контроль вопрос по обеспечению школ учителями

Фото: president.tatarstan.ru

В эту пятницу, 8 октября, в Казани в ГБКЗ им. Сайдашева проходит очередная сессия Госсовета Татарстана. В рамках заседания с ежегодным обращением к местному парламенту выступает президент республики Рустам Минниханов.

Говоря о состоянии дел в сфере образования в регионе, он отметил, что после обучения молодые педагоги, приходя в образовательные учреждения, работают там не более трех лет, после чего увольняются. В связи с чем президент Татарстана поручил Минобразования республики взять под контроль вопрос обеспечения школ кадрами в достаточном количестве.