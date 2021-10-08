С улиц Казани убрали единственный электробус

За время эксплуатации пассажирами электробуса стали 38 522 человека. Фото: kzn.ru

В Казани завершился тестовый режим использования электробуса. Его забрали представители КАМАЗа, в котором была произведена машина. Сообщает МУП «Метроэлектротранс».

- За время эксплуатации пассажирами электробуса стали 38 522 человека. Сама машина проехала 14 557 километров, - отметили на предприятии

Там после такого теста уже решили запустить подготовку к возможному выводу электробусов на городские улицы. Так, в планах разработать для этого вида транспорта маршрутную сеть, а также обучить водителей и обслуживающий персонала. Также начнется решение вопроса о размещении быстрых зарядок для электробусов.

Напомним, электробус использовался для перевозки жителей Казани в течение трех месяцев, начиная с 15 августа. Для него был определен маршрут троллейбуса №3 от улицы Академика Глушко до остановки «Речной порт».