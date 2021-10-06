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Происшествия6 октября 2021 11:17

В Татарстане задержали трех мужчин, которые украли из следственного комитета 14,6 миллиона рублей

Их смогли вычислить благодаря камерам видеонаблюдения
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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По факту этой кражи было возбуждено уголовное дело, задержанным вскоре изберут меру пресечения на время следствия.

По факту этой кражи было возбуждено уголовное дело, задержанным вскоре изберут меру пресечения на время следствия.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Совершивших дерзкую кражу в центре Казани из следственного комитета задержали в Альметьевске. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о трех местных жителях, у одного из них была найдена часть похищенной суммы наличными. То, что это те самые деньги сомневаться не приходится – они проходят по одному из уголовных дел в качестве вещдока, поэтому все номера купюр были переписаны и сохранены.

Напомним, в ночь на 4 октября злоумышленники в масках проникли в здание четвертого отдела по особо важным делам следственного комитета Татарстана и вынесли из кабинета на втором этаже 14,6 миллиона рублей. Также сообщалось, что пропали и материалы к уголовному делу, которое было возбуждено в отношении одного из известных в республике бизнесмена.

Охраны в здании не было, а объективы камер видеонаблюдения злоумышленники, как в итоге оказалось, закрасили краской из баллончика. Но закрасить все камеры в Казани, тем более в центре города, у них не было возможности. По словам источника «Комсомолки», изучив записи с систем расположенных в округе, правоохранителям удалось вычислить путь злоумышленников, а после и выйти на их самих.