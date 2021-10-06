В Татарстане задержали трех мужчин, которые украли из следственного комитета 14,6 миллиона рублей

По факту этой кражи было возбуждено уголовное дело, задержанным вскоре изберут меру пресечения на время следствия. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Совершивших дерзкую кражу в центре Казани из следственного комитета задержали в Альметьевске. Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о трех местных жителях, у одного из них была найдена часть похищенной суммы наличными. То, что это те самые деньги сомневаться не приходится – они проходят по одному из уголовных дел в качестве вещдока, поэтому все номера купюр были переписаны и сохранены.

Напомним, в ночь на 4 октября злоумышленники в масках проникли в здание четвертого отдела по особо важным делам следственного комитета Татарстана и вынесли из кабинета на втором этаже 14,6 миллиона рублей. Также сообщалось, что пропали и материалы к уголовному делу, которое было возбуждено в отношении одного из известных в республике бизнесмена.

Охраны в здании не было, а объективы камер видеонаблюдения злоумышленники, как в итоге оказалось, закрасили краской из баллончика. Но закрасить все камеры в Казани, тем более в центре города, у них не было возможности. По словам источника «Комсомолки», изучив записи с систем расположенных в округе, правоохранителям удалось вычислить путь злоумышленников, а после и выйти на их самих.