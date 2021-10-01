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Общество1 октября 2021 13:01

Приход Рамиля Муллина на пост мэра Нижнекамска не подтвердили в администрации города

Дело в том, что прежний его глава Айдар Метшин удостоился мандата депутата Госдумы
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Данную информацию не подтверждают и в пресс-службе Муслюмовского района Татарстана, который сейчас официально возглавляет Муллин. Фото: er.ru

Данную информацию не подтверждают и в пресс-службе Муслюмовского района Татарстана, который сейчас официально возглавляет Муллин. Фото: er.ru

Мэр Нижнекамска и глава одноименного района Айдар Метшин по итогам сентябрьских выборов удостоился мандата депутата Госдумы восьмого созыва. После этого сразу стала появляться и муссироваться информация о том, что после ухода, казалось бы, уже бессменного мэра, его место займет глава Муслюмовского района Татарстана Рамиль Муллин. И что произойдет это уже на следующей неделе.

Но кто бы не обращался в пресс-службы администраций Муслимовского и Нижнекамского районов, все получали один и тот же ответ – информацию об уходе или приходе Муллина не подтверждаем.