За минувшие сутки в Татарстане из-за симптомов ОРВИ на уроки не пустили 359 школьников и 33 педагога

На входе детям и взрослым измеряют температуру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с начала нового учебного года из-за симптомов ОРВИ на уроки в школы не пустили 9 016 детей и 261 учитель, сообщила в эту пятницу во время пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

Так, по ее словам, только за последние сутки на входном фильтре в школах домой развернули 359 учеников и 33 педагогов – у всех имелись признаки простуды.

Напомним, если в классе болеют 20% и больше детей, то он отправляется на карантин длительностью от семи до 10 дней. На данный момент в Татарстане таким образом уже разобщено 26 классов в 10 школах.

Патяшина также отметила, что в связи с наступлением осени – сезона простудных заболеваний, нужно обратить внимание на работу входных фильтров не только в образовательных учреждениях, но и на предприятиях, и в организациях.

Сотрудников нужно допускать только при отсутствии высокой температуры и явных признаков простуды, а больных отстранять от работы. По данным Роспотребнадзора Татарстана, только за неделю в республике выявлено 27 тысяч случаев ОРВИ.

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