После 4 октября в Татарстане могут ужесточить коронавирусные ограничения и ввести QR-коды

В Татарстане ситуация по коронавирусу становится довольно напряженной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вслед за соседними регионами – Чувашией и Ульяновской областью, в Татарстане также начали обсуждать вопрос об ужесточении короонавирусных ограничений, сообщила 1 октября на пресс-конференции руководитель Роспотребнадзора республики Марина Патяшина.

По ее словам, на следующей неделе, то есть после 4 октября, данный вопрос будет обсуждаться предметно – по итогам эпидемиологической ситуации текущей недели. В том числе специалисты управления определят, кто в Татарстане чаще всего болеет коронавирусом и в каком возрасте.

Кроме того, руководитель республиканского Роспотребнадзора не исключила введение в регионе QR-кодов о вакцинации и справок о перенесенном коронавирусе как неких пропусков на массовые мероприятия, в том числе в большие залы.

Также Патяшина отметила, что сейчас в Татарстане ситуация по коронавирусу становится довольно напряженной и сейчас лучше перенести проведение торжества или отказаться от них вовсе, даже если в них принимает участие мало людей.

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