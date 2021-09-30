В Тукаевском районе Татарстана дорогу в Подсолнухи, где живут многодетные семьи, достроят к концу октября

Зато там уложат два слоя асфальта, вместо одного обещанного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ранее многострадальную дорогу в микрорайон Подсолнухи, где живут многодетные семьи, обещали сдать к началу сентября, чтобы родители могли спокойно без пробок и помех довозить своих чад в школу на уроки.

Но сдать обещали дорогу с одним только слоем асфальта. Планы поменяли 120 миллионов рублей, которые правительство Татарстана выделило на полное окончание строительства.

- Благодаря дополнительному финансированию будет уложен верхний слой асфальта, установлены остановочные павильоны, дорожная разметка и 300 знаков. Также будут оборудованы съезды длиной в пять метров, чтобы грязь с поперечных улиц не выносилась на дорогу. Планируется сделать полосу разгона и торможения на выезде на дорогу «Набережные Челны - Водозабор, - цитирует «Челнинские известия» зам руководителя Исполкома Тукаевского района Рафаэля Игтисамова.

В итоге сроки сдачи дороги, правда, уже полноценной, сдвинулись с сентября на конец октября. Напомним, в течение нескольких лет жители Подсолнухов в различных инстанциях выбивали себе эту дорогу. Даже выиграли суды, но чиновники все не спешили начинать строить ее. Процесс пошел, когда в отношении сотрудников районного Исполкома за такое бездействие возбудили уголовное дело. Да и в бюджете республики нашлись на это деньги. Так, на дорогу в 4,6 километра уже выделили около 220 миллионов рублей. А чтобы подрядчик смог сделать там освещение и тротуары понадобится еще 28 миллионов рублей.