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Политика30 сентября 2021 14:51

Главу администрации Чебоксар Алексея Ладыкова назначили и. о. полпреда Чувашии при президенте России

Соответствующий указ подписал руководитель региона Олег Николаев
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ранее чиновник подал заявление о досрочном снятии с себя полномочий сити-менеджера. Фото: gcheb.cap.ru

Ранее чиновник подал заявление о досрочном снятии с себя полномочий сити-менеджера. Фото: gcheb.cap.ru

Алексей Ладыков, который подал заявление о досрочном снятии с себя полномочий главы администрации Чебоксар, был назначен и. о. полпреда Чувашии при президенте России. Соответствующий указ подписал руководитель региона Олег Николаев.

- На этом посту я сменю уважаемого мною Петра Александровича Чекмарева. Надеюсь, что мне удастся достойно представлять интересы Чувашии в вопросах политических, экономических, научно-технических, культурных связей и сотрудничества в пределах своей компетенции, - написал в своем Инстаграме, уже по сути, бывший сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков.

К слову, кто займет его место, пока официально не сообщалось.