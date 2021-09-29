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Общество29 сентября 2021 16:25

Депутаты Чебоксар собираются рассмотреть отставку сити-менеджера Алексея Ладыкова

Он хочет досрочно сложить с себя свои полномочия и перейти на другую работу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Глава администрации столицы Чувашии собирается уйти на более масштабную работу. Фото: gcheb.cap.ru

Глава администрации столицы Чувашии собирается уйти на более масштабную работу. Фото: gcheb.cap.ru

Информация о грядущей отставке главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова все больше становится похожа на «секрет Полишинеля» (Фразеологическое выражение, обозначающее секрет, который всем и так известен – Ред.).

Так, в этот четверг, 30 сентября, на своем внеочередном собрании городские депутаты рассмотрят заявление Ладыкова о досрочном сложении с себя полномочий сити-менеджера. Делает он это по собственному желанию. Дело в том, как следует из ряда источников, он переходит на более, скажем так масштабную работу, - он будет курировать вопросы не только столицы Чувашии на должности полномочного представителя республики при президенте России.