На жителя Набережных Челнов завели уголовное дело за то, что он сбросил девочку с качели

Максимальное наказание, которое грозит мужчине, - это лишение свободы на срок до двух лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее в отношении жителя Набережных Челнов, которого уже прозвали в Сети «яжотец», было возбуждено административное дело по статье «Побои». И его материалы вроде бы уже передали в суд и мужчине грозил штраф, арест или обязательные работы. Но тут стало известно, что в отношении его возбудили уже уголовное дело, причем по той же статье «Побои». Сообщает прокуратура Татарстана. Максимальное наказание, которое теперь грозит «яжотцу», - это лишение свободы на срок до двух лет.

- Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, инцидент, по которому в итоге возбудили уголовное дело, произошел еще в начале июля. Мужчина с совсем маленькой дочкой гулял на детской площадке. Ребенок захотел покататься на качели, на которых ужу сидела чуть более взрослая девочка. Отец посадил дочку, но из-за разности в весе и когда более взрослый ребенок привстал, девочка упала. Рассерженный отец заставил виновную, по его мнению, девочку сесть на качели и с силой надаавил с другой стороны для того, чтобы та упала. Ребенок получил ушибы.