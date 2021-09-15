В Набережных Челнах мужчине, который сбросил ребенка с качели, грозит арест

Материалы дела уже переданы в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершена доследственная проверка по факту, когда на детской площадке в одном из дворов взрослый мужчина намеренно скинул маленькую девочку с качелей. Ее итог – это возбуждение административного дела по статье «Побои». Сообщает прокуратура Татарстана.

- Мужчине грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 60 до 120 часов, - отметили в надзорном ведомстве. - Административный материал уже передан в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что сам инцидент произошел в начале июля. Мужчина с совсем маленькой дочкой гулял на детской площадке. Ребёнок захотел покататься на качели, на которых ужу сидела чуть более взрослая девочка. Отец посадил дочку, но из-за разности в весе и когда более взрослый ребенок привстал, девочка упала. Рассерженный отец заставил виновную, по его мнению, девочку сесть на качели и с силой нажал с другой стороны для того, чтобы та упала. Ребенок получил ушибы.