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Общество28 сентября 2021 12:46

В Казани мужчиной с ружьем, который ходил около детсада, оказался ловцом бродячих собак

Местные жители, увидев вооруженного незнакомца, сразу начали звонить в полицию
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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С самого начала на поиски неизвестного были направлены силы полиции и Росгвардии.

С самого начала на поиски неизвестного были направлены силы полиции и Росгвардии.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Поиски мужчины с ружьем в казанском микрорайоне Жилплощадка завершились. Полиция и Росгвардия оперативно среагировали на звонки обеспокоенных горожан о том, что около детсада №326 ходит вооруженный человек. В свою очередь, увидев подозрительного незнакомца, персонал дошкольного учреждения нажал «тревожную кнопку», закрыл все двери и отменил прогулки для детей до разрешения ситуации.

В поисках мужчины с ружьем правоохранители прочесали ближайшие дворы, но так и не нашли его. Лишь спустя некоторое время они выяснили, что переполох произошел из-за появления рядом с детсадом сотрудника службы по отлову бродячих собак. Нет, он действительно был вооружен ружьем, только оно, как пояснили в УМВД Казани, стреляет исключительно дротиками со снотворным.