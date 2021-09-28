В Казани вооруженный мужчина пытался зайти в детсад

Один из детсадов, около которого предположительно видели вооруженного мужчину. Фото: скриншот с видео

28 сентября утром жители казанского микрорайона Жилплощадка сильно встревожились. Один из них заметил неизвестного мужчину, предположительно, с ружьем. Он бродил по улицам около одного из детсадов. Бдительный горожанин сообщил об этом в полицию. Оказалось он не единственный, кто позвонил туда. По предварительной информации, вооруженный мужчина пытался зайти на территорию детсада №326.

- Да, сообщили, что ходит мужчина с предметом, похожим на оружие, - сообщили "Комсомолке" в УМВД Казани. - Информацию проверяем.

Из-за этого сейчас в том районе в детсадах наглухо закрыли двери - воспитанников не выводят на прогулки. По микрорайону разъезжают сразу несколько экипажей полиции. Местные жители активно делятся в мессенджерах последними новостями о поисках мужчины с ружьем.

К процессу, как полагается в таких случаях, также подключилась и Росгвардия. Ее сотрудники осмотрели прилегающую территорию, подозрительных лиц не обнаружили.

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