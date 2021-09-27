В Мордовии мужчина расстрелял кошек из ружья на глазах у детей

Мужчина достал из багажника машины ружье и открыл стрельбу во дворе дома. Фото: скриншот

В соцсетях появились кадры того, как в городе Ковылкино во дворе одного из домов на улице Есенина мужчина расстреливает из, предположительно, пневматического ружья бегающих на улице кошек. При этом его ничуть не смущало наличие играющих поблизости детей. По крайней мере он ни случайно, ни намеренно не попал ни в одного ребенка.

Данной информацией тут же заинтересовались в местной полиции. Там по факту стрельбы по животным на глазах у детей проводится проверка.

- В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность мужчины, - сообщили в МВД Мордовии.

По итогам проверки правоохранители примут процессуальное решение. Если все подтвердится, то в отношении 43-летнего местного жителя с ружьем могут возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными.

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