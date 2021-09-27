В Набережных Челнах из-за ситуации с коронавирусом предложили ограничить проведение массовых мероприятий

В итоге могут сократить разрешенное количество участников торжеств, либо ужесточить во время их проведения антиковидные меры. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В этот понедельник, 27 сентября, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев снова предложил ограничить проведение массовых мероприятий для сдерживания распространения короанвируса. Речь идет, как и об ограничениях по количеству участников, так и об ужесточении антиковидных мер на торжествах. По словам Бариева, пока других вариантов он не видит.

В свою очередь мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев согласился обсудить этот вопрос с учетом намеченных праздников на октябрь. Так, будет рассматриваться стоит ли их проводить в общегородском масштабе или из-за напряженной ситуации с коронавирусом ограничиться торжествами локального характера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал главного санитарного врача за низкие темпы вакцинации от коронавируса

В татарстанском автограде привиты лишь 32% от всего населения (подробности)