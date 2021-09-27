Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев раскритиковал главного санитарного врача за низкие темпы вакцинации от коронавируса

Фото: управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этот понедельник, 27 сентября, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов глава города Наиль Магдеев после доклада о ситуации с коронавирусом раскритиковал главного санитарного врача татарстанского автограда Ильгизяра Бариева.

По словам градоначальника, в Набережных Челнах наблюдаются низкие темпы вакцинации от коронавируса. Так, за все время было привито всего 32% местного населения.

Также Наиль Магдеев обратил внимание Бариева на нарушения антиковидных мер на предприятиях и организациях города. Особенно его возмутило то, что управление местного Роспотребнадзора по ряду фактов еще не обратилось в суд и не приостановило деятельность нарушителей.

В свою очередь, согласно информации начальника управления здравоохранения Набережных Челнов Александра Николаева, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе остается напряженной. Тенденций к снижению пока нет.

- Всего было зарегистрировано 3 758 случаев коронавируса, работают два провизорных госпиталя – это инфекционная больница и городская больница №5, куда осуществляются первичные обращения. Под медицинским наблюдением находятся 142 человека, 80 из них контактных. Снято с наблюдения 9 616 человек в связи с истечением срока медицинского наблюдения и выздоровления, - отметили в пресс-службе администрации Набережных Челнов.