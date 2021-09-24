В Татарстане утвердили шесть инвестиционных проектов на 4,8 миллиарда рублей

Реализация утвержденных проектов позволит создать 1 654 новых рабочих места. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Инвестиционный совет Татарстана одобрил для реализации шесть крупных проектов общей стоимостью 4,8 миллиарда рублей. Они позволят создать 1 654 новых рабочих места. Сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.

Так, одним из утвержденных проектов стало мобильное приложение от местной ИТ-компании. Оно ориентировано на подбор подходящей профессии для подростков через развлекательно-образовательную систему и челленджи.

Также в Зеленодольском районе республики планируется создать новый завод по производству лифтового оборудования.

В этом же районе будет реализован проект индустриального парка от «Фонда Прямых Инвестиций», на территории которого разместят промышленные предприятия и обустроят складские помещения.

В свою очередь следующий инвестпроект предполагает развитие сервисов и заправок. В частности, планируется создать производственный комплекс ПАГЗ и построить две базовые АГНКС – в Набережных Челнах и Менделеевске.

Был одобрен и проект логистического распределительного центра в Зеленодольском районе. Ожидается, что он создаст около 50 новых рабочих мест и повысит качество работы с товарными запасами.

Замыкает список одобренных инвестпроектов инициатива об организации производства пластиковых окон.