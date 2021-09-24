В Татарстане появится новый завод с мощностью производства 1,5 тысячи лифтов в год

Предприятие планирует выпускать 1,5 тысячи лифтов в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане поддержали проект завода по производству лифтов от «Регионлифтмаша». Предприятие запустят в конце 2022 года. В нем планируют выпускать 1,5 тысячи лифтов в год. Об этом сообщили на заседании инвестсовета с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

Завод будет расположен в Зеленодольском районе республики. Он обеспечит около 100 новых рабочих мест. Предприятие будет производить лифты грузоподъемностью от 400 килограммов до 2,5 тысячи килограммов.