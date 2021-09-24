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Общество24 сентября 2021 9:44

В Татарстане появится новый завод с мощностью производства 1,5 тысячи лифтов в год

Он начнет работу в конце 2022 года
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Предприятие планирует выпускать 1,5 тысячи лифтов в год

Предприятие планирует выпускать 1,5 тысячи лифтов в год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане поддержали проект завода по производству лифтов от «Регионлифтмаша». Предприятие запустят в конце 2022 года. В нем планируют выпускать 1,5 тысячи лифтов в год. Об этом сообщили на заседании инвестсовета с участием президента Татарстана Рустама Минниханова.

Завод будет расположен в Зеленодольском районе республики. Он обеспечит около 100 новых рабочих мест. Предприятие будет производить лифты грузоподъемностью от 400 килограммов до 2,5 тысячи килограммов.