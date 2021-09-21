В Татарстане из-за сгоревшей в машине 17-летней девушки завели уголовное дело

По версии следствия, водитель авто, в котором ехала погибшая, заснул за рулем. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Из-за сгоревшей в машине 17-летней девушки в Мамадышском районе возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ведомстве.

По версии следствия, поздно вечером 20 сентября на 946 километре трассы М-7 по направлению Москва – Уфа 22-летний водитель легкового автомобиля ЗАЗ Sens уснул за рулем и врезался в ехавший перед ним КАМАЗ с полуприцепом. После столкновения легковушка загорелась. Ее водитель смог выбраться наружу, чего не смогла сделать его 17-летняя пассажирка. Девушка погибла. Известно, что она является студенткой одного из колледжей Набережных Челнов. Вместе с 22-летний водителем она возвращалась из Казани домой в Елабугу.