Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2021 11:19

В Татарстане после ДТП в машине сгорела 17-летняя студентка

Водитель полыхающего авто смог спастись, а его пассажирка осталась внутри
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка погибла на месте.

Девушка погибла на месте.

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Смертельная авария произошла в Мамадышском районе на 946 километре трассы М-7 произошла поздно вечером 20 сентября. Сообщение об этом в экстренные службы поступило в 21.45. В результате ДТП погибла 17-летняя студентка.

По предварительным данным, 22-летний водитель легкового автомобиля ЗАЗ вез девушку из Казани домой в Елабугу. На трассе они столкнулись с фурой КАМАЗ. От удара легковушка загорелась. Водитель смог выбраться из пылающего салона. А его пассажирка оказалась в огненной ловушке и погибла.

- Проводится процессуальная проверка. Причины и обстоятельства аварии выясняются. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в прокуратуре Татарстана.