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Общество20 сентября 2021 18:35

В Казани на фестивале «Итиль» выступит Манижа

Он будет проходить с 25 по 26 сентября
Евгения БУБЛИК
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За ее выступление город заплатит 1,6 миллиона рублей.

За ее выступление город заплатит 1,6 миллиона рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана на следующей неделе - с 25 по 26 сентября, на площадке около Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль народов Поволжья «Итиль». На протяжении двух дней он будет работать с 12.00 до 20.00. Вход свободный. Хедлайнером фестиваля станет российская участница «Евровидения – 2021» певица Манижа. Напомним, ее выступление обойдется в 1,6 миллиона рублей.

Также гостей фестиваля ожидают татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Еще на большой сцене выступят музыканты из Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл и Башкортостана.

На площадке будут работать мастерские, маркет с одеждой, украшениями и товарами ручной работы, а также фудкорт с национальной и адаптированной кухней.

Схема объектов фестиваля.

Схема объектов фестиваля.