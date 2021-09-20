В Казани на фестивале «Итиль» выступит Манижа

За ее выступление город заплатит 1,6 миллиона рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана на следующей неделе - с 25 по 26 сентября, на площадке около Центра семьи «Казан» пройдет фестиваль народов Поволжья «Итиль». На протяжении двух дней он будет работать с 12.00 до 20.00. Вход свободный. Хедлайнером фестиваля станет российская участница «Евровидения – 2021» певица Манижа. Напомним, ее выступление обойдется в 1,6 миллиона рублей.

Также гостей фестиваля ожидают татарский синти-поп, удмуртский гранж, чувашский джаз. Еще на большой сцене выступят музыканты из Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл и Башкортостана.

На площадке будут работать мастерские, маркет с одеждой, украшениями и товарами ручной работы, а также фудкорт с национальной и адаптированной кухней.