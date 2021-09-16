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Общество16 сентября 2021 12:10

Манижа выступит в Казани за 1,6 миллиона рублей

Власти города запланировали концерт на 25 сентября
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Выступление певицы продлится 40 минут

Выступление певицы продлится 40 минут

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Казани создали на сайте госзакупок тендер на 1,6 миллиона рублей, чтобы пригласить певицу Манижу в Казань. Ее выступление состоится 25 сентября в рамках арт-фестиваля «Дни Поволжья-2021» у центра семьи «Казан».

Известно, что контракт на это уже заключен. По документам, выступление Манижы в Казани продлится 40 минут.

Сам арт-фестиваль «Дни Поволжья-2021» обойдется властям столицы Татарстана в 10 миллионов рублей. На мероприятии примут участие музыкальные группы, танцевальные и театральные коллективы республики и других регионов Поволжья.