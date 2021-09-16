Манижа выступит в Казани за 1,6 миллиона рублей

Выступление певицы продлится 40 минут Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Казани создали на сайте госзакупок тендер на 1,6 миллиона рублей, чтобы пригласить певицу Манижу в Казань. Ее выступление состоится 25 сентября в рамках арт-фестиваля «Дни Поволжья-2021» у центра семьи «Казан».

Известно, что контракт на это уже заключен. По документам, выступление Манижы в Казани продлится 40 минут.

Сам арт-фестиваль «Дни Поволжья-2021» обойдется властям столицы Татарстана в 10 миллионов рублей. На мероприятии примут участие музыкальные группы, танцевальные и театральные коллективы республики и других регионов Поволжья.